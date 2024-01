Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Folgemeldung: Einsturzgefährdetes Gebäude muss aufwendig abgestützt werden

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 18. Januar 2024, 9:25 Uhr, Gerresheimer Landstraße, Düsseldorf Unterbach

Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Düsseldorf, sowie das Technische Hilfswerk weiter an der Einsatzstelle "Gerresheimer Landstraße" gebunden. Die Arbeiten zur Sicherung und Abstützung des betroffenen Werkstattgebäudes halten an und gestalten sich als personal- und zeitintensiv.

Zur Sicherung des Gebäudes erfolgt derzeit durch die Feuerwehr Düsseldorf in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk die Abstützung einer Giebelwand. Nach Abschluss dieser Teilmaßnahme kann im weiteren Verlauf die Installation mehrerer Stützen im Objekt durchgeführt werden. Nachfolgend sichern die Einsatzkräfte eine Außenwand und stützen diese ebenfalls ab. Aufgrund des chronologischen Vorgehens und der Sicherung der einzelnen Abschnitte gestaltet sich die Einsatzstelle als zeitintensiv und hält voraussichtlich bis in den Nachmittag an. Insgesamt befinden sich aktuell ca. 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks vor Ort. Die weiträumige Absperrung der Einsatzstelle wird derzeit weiter aufrechterhalten. Schreiten die Arbeiten an der Einsatzstelle weiter so gut voran, ist die Feuerwehr bemüht, den Absperrungsbereich zu verkleinern.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell