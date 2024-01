Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung: Einsturzgefährdetes Gebäude muss aufwendig abgestützt werden

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. Januar 2024, 15.37 Uhr,

Gerresheimer Landstraße, Düsseldorf Unterbach

Ein einsturzgefährdetes Werkstattgebäude beschäftigte die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf am heutigen Tage über mehrere Stunden. Das Gebäude musste durch das Technische Hilfswerk aufwendig abgestützt werden. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauert vermutlich noch bis morgen Mittag an.

Um 15:37 meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf lose Fassadenteile an einem Gebäude in Unterbach. Umgehend entsandte die Leitstelle Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse. Beim Eintreffen stellte sich die Situation wie folgt dar: Eine Innenwand war umgestürzt und eine circa 10 m lange Außenwand war instabil. Sofort forderte der Einsatzleiter weitere Einsatzkräfte sowie das Bauamt und einen Baufachberater nach und sperrte den Bereich großräumig ab. Weiterhin wurde überprüft, ob sich noch Personen in dem Gebäude aufgehalten hielten. Dies war nicht der Fall. Nach Abstimmung mit der Bauaufsicht und einem Baufachberater vom Technischen Hilfswerk und wird das Gebäude durch Spezialisten des Technischen Hilfswerks abgestützt. Die Abstützungsmaßnahmen gestalten sich sehr aufwendig und personalintensiv und werden voraussichtlich noch bis morgen Mittag andauern. Für die Zeit der Sicherungsmaßnahmen ist die Gerresheimer Landstraße Ecke am Zaulsbusch großräumig gesperrt, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kommt. Verletzt wurde niemand. Positiv hervorzuheben ist das Engagement der Anwohner, welche den Einsatzkräften nicht nur ein großes Verständnis entgegenbrachten, sondern die Einsatzkräfte auch mit warmen Getränken versorgten.

