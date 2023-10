Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Am 15.10.23, gegen 20.30 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei Sarstedt telefonisch mit, dass sie gerade von der Bundesstraße 6 auf die Breslauer Straße in Sarstedt gefahren sei. Vor ihr fahre ein blauer Transporter. Das Fahrzeug fahre starke Schlangenlinien und sei dabei auch auf die Gegenfahrbahn geraten. Hierbei habe ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die meldende Verkehrsteilnehmerin verbleibt bis zum Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung hinter dem Transporter und kann somit den genauen Standort des Fahrzeuges benennen. Dadurch gelingt es der Streifenwagenbesatzung den blauen Transporter in der Bahnhofstraße in Sarstedt zu kontrollieren. Bei dieser Kontrolle wird festgestellt, dass der 27jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergibt einen Wert von 2,14 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Weitere Zeugen, insbesondere der oder die Fahrzeugführer /-in von dem entgegenkommenden Pkw, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt zu melden. Tel. 05066 / 985-0.

