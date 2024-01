Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: FW-D: Zwei Kinder im Eis eingebrochen, Ersthelfer retten beide

Düsseldorf Sonntag, 14. Januar 2024, 17:53 Uhr, Münsterstraße, Rath

Am späten Nachmittag spielten zwei Kinder auf einer Eisfläche, die nur zum Teil zugefroren war. Die beiden ca. 10-jährigen Kinder brachen plötzlich im Eis ein und waren kurzzeitig unter Wasser. Mehrere Ersthelfer reagierten sofort, wählten den Notruf 112 und versuchten mit Jacken und anderen Hilfsmitteln die Kinder zu erreichen. Nachdem die Ersthelfer beruhigend auf die Kinder eingewirkt hatten, konnten diese sich in Richtung "Ufer" bewegen und wurden dort von Ersthelfern aus dem Wasser gezogen werden. Beide Kinder wurden anschließend mit einer leichten Unterkühlung und einem großen Schreck durch Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Hinweis: Gerade bei diesen Temperaturen um den Gefrierpunkt sind Eisflächen unberechenbar. Grundsätzlich sollten aber keine Eisflächen betreten werden, da nicht abschätzbar ist, wie dick und tragfähig die Eisschicht wirklich ist.

