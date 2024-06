Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Volltrunken unterwegs gewesen ++ Buchholz/Sprötze - PKW aufgebrochen ++ Winsen - Flammen schnell bemerkt

Salzhausen (ots)

Volltrunken unterwegs gewesen

Am Sonntagabend, 2.6.2024, gegen 22:50 Uhr, stoppten Beamte einen 47-jährigen Mann, der mit seinem PKW auf der Eyendorfer Straße unterwegs war. Ein Zeuge hatte zuvor den Wagen gemeldet, weil er in starken Schlangenlinien gefahren war.

Als die Beamten mit dem Fahrer sprachen, stellten sie fest, dass er stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über drei Promille. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel stellen die Polizisten sicher. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Buchholz/Sprötze - PKW aufgebrochen

Auf dem Bahnhofsvorplatz in der Sprötzer Bahnhofstraße haben Unbekannte am Sonntag, 2.6.2024, einen VW Golf aufgebrochen. Der Wagen stand auf einem Parkplatz. In der Zeit zwischen 15:50 Uhr und 22:10 Uhr konnten die Täter auf noch unbekannte Weise die Beifahrertür öffnen. Aus dem Innenraum entwendeten sie Kfz-Zubehör, ein Ladegerät und eine Brille. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Winsen - Flammen schnell bemerkt

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Sonntag, 2.6.2024, vermutlich Schlimmeres verhindern. Gegen 15:50 Uhr war der Frau im Hauseingang eines gegenüberliegenden Hauses in der Straße Ilmer Weg Flammenschein aufgefallen. Sie informierte einen Nachbarn, der umgehend die Feuerwehr verständigte. Personen befanden sich nicht im betroffenen Objekt.

Die Rettungskräfte brachen eine Tür auf, um in das Haus zu gelangen, und konnten im Flur eine brennende Gardine löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein brennendes Teelicht die Gardine in Brand gesetzt. Zur weiterem Gebäudeschaden war es nicht gekommen.

