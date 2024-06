Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verlockende Angebote - Polizei mahnt zu Vorsicht

Landkreis Harburg (ots)

In den letzten Wochen hat die Polizei vermehrt Hinweise auf verdächtige Dienstleistungsangebote bekommen. Darin werden unter anderem Polsterreparaturarbeiten zu extrem günstigen Preisen beworben. Wie Erfahrungen aus anderen Regionen Deutschlands zeigt, werden bei den zunächst kostenlosen Besichtigungsterminen oft hohe Vorauszahlungen gefordert. Wenn die Kunden ihre Möbelstücke überhaupt zurückbekommen, dann oft in minderwertiger Qualität. Die Firmen verteilen professionell wirkende Flyer oder schalten Anzeigen in Zeitungen. Erst auf den zweiten Blick lässt sich die zweifelhafte Geschäftsstruktur erkennen. Häufig gibt es kein ausreichendes Impressum. Die genannten Anschriften führen nur zu einem Briefkasten.

Im Moment sind im Landkreis Harburg noch keine derartigen Betrugstaten angezeigt worden. Damit das auch so bleibt, empfiehlt die Polizei verschiedene Maßnahmen:

- Recherchieren Sie im Internet, welche Erfahrungen andere Menschen mit der Firma gemacht haben.

- Suchen Sie das genannte Geschäft persönlich auf, machen Sie sich einen Eindruck von der Qualität der Arbeiten.

- Fragen Sie bei der Handwerkskammer nach, ob das Unternehmen dort bekannt ist.

- Lassen Sie sich in jedem Fall ein schriftliches Angebot machen.

- Vergleichen Sie in Ruhe und gehen Sie nicht vorschnell auf vermeintlich günstige Angebote mit hoher Vorauszahlung ein.

Gleiches gilt für Angebote von Handwerksdienstleistungen bei sogenannten Haustürgeschäften. Häufig werden dabei Dachreinigungen oder die Säuberung der Auffahrt oder des Gartens angeboten. Mit Vorauszahlungen soll dann erstmal benötigtes Material gekauft werden. Die Täter verschwinden mit dem Geld und kommen nie wieder...

