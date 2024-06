Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere PKW-Aufbrüche im Landkreis (Stelle, Hittfeld, Buchholz/N.)

Buchholz/N. (ots)

Mehrere PKW-Aufbrüche im Landkreis

1. Stelle, Bei der Kirche

Am frühen Morgen des 26.06.2024 stellt der Geschädigte fest, dass bei seinem PKW Audi über Nacht eine Fensterscheibe eingeschlagen ist. Dabei wurde diverses Diebesgut, u.a. mehrere Brillen bzw. Sonnenbrillen, Kleidung, das Bordbuch und Schmuck aus dem Fahrzeug entwendet.

2. Stelle, Harburger Straße

In Stelle ist von Donnerstag Mitternacht bis Donnerstagmorgen ein PKW BMW aufgebrochen worden. Der unbekannte Täter nutzte in diesem Fall wohl ein Magnet als Schlagwerkzeug, um eine Seitenscheibe zu beschädigen und so die Tür zu öffnen. Beim Durchwühlen des PKW wurde mindestens eine hochwertige Sonnenbrille mit sehstärke und das Bordbuch entwendet.

3. Hittfeld, Blumenstraße

Ein weiterer PKW, hier der Marke Volkswagen, wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Hittfeld aufgebrochen. Der in der Blumenstraße an der Straße abgestellt Wagen wurde an einer Seitenscheibe von unbekannt aufgebrochen. Danach wurde eine Fahrzeugtür geöffnet und der PKW nach Diebesgut durchsucht. Die Suche im aufgebrochenen PKW scheint für den Täter erfolglos zu sein, denn mutmaßlich wird hier nichts entwendet.

4. Buchholz/N.

Ein weiterer, auf dem Parkplatz am Bahnhof Buchholz abgestellter PKW Citroen, ist zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ebenfalls Ziel von PKW-Aufbrechern geworden. Hier wurde nach dem Aufbrechen das Fahrzeug durchwühlt und einige Gegenstände aus dem Handschuhfach entwendet.

Ob die Taten von ein und demselben Täter begangen wurden, dürften die Ermittlungen ergeben. Wer in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Buchholz, Winsen oder Seevetal in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell