Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Sonntag (08.10.2023) in der Zeit von 00.30 Uhr bis 07.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mehrere Gegenstände auf einem Balkon in der Euler-Chelpin-Straße.

Lechhausen - In der Zeit von Samstag (07.10.2023), 11.00 Uhr bis Sonntag (08.10.2023), 15.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen eine Glasscheibe einer Eingangstüre in der Zugspitzstraße.

Lechhausen - Am vergangenen Samstag (07.10.2023) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Hausfassade in der Aspernstraße.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

