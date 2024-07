Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsteilnehmer melden alkoholisierten Fahrer

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit seinem Wagen am Nachmittag auf der Straße zwischen Sambach und Mehlbach aufgefallen. Unsicher lenkte der Fahrer sein Auto und geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei. Eine Streife rückte aus und traf den Fahrzeughalter an seiner Wohnadresse an. Den Beamten schlug dabei deutlich eine Alkoholfahne entgegen. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht: 2,02 Promille. Der 61-Jährige musste daher die Einsatzkräfte zu einer Polizeidienststelle begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Probe soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Der 61-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Er muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell