Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendlichen am Hals gepackt

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Asternweg zu einer Körperverletzung. Wie bisher bekannt ist, gerieten Anwohner mit einer 37-Jährigen in Streit. Hierbei griff die Frau mehrere Kinder und Jugendliche an und packte einen 15-Jährigen am Hals. Dieser klagte im Anschluss über Schmerzen. Eine Polizeistreife kontrollierte die Angreiferin. Da die Beamten den Eindruck hatten, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, führten sie mit ihr einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab fast 2 Promille. Die 37-Jährige musste daraufhin die Polizisten zur Dienstelle begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Diese soll jetzt Aufschluss über den genauen Alkohol- und Drogenkonsum geben. Die mutmaßliche Täterin muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell