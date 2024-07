Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Der Diebstahl eines E-Scooters beschäftige die Polizei am Dienstagvormittag in der Buchenlochstraße. Nach Angaben der 33-jährigen Besitzerin, stand das rot-schwarze Gerät zwischen 10 und 12 Uhr in dem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses. Wer sich den Elektroroller in dem Zeitraum unter den Nagel gerissen hat, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |kfa

