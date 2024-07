Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Wohnung eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Dienstag in der Selvogtstraße zugeschlagen. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen 8 und 16 Uhr mit Gewalt Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Aus den Innenräumen entwendeten die Langfinger einen Geldbeutel, ein Handy, eine Bluetoothbox und eine Powerbank. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

