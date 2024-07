Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist geht Polizei ins Netz

Kaiserslautern (ots)

Aus einer Gartenanlage im östlichen Stadtgebiet erreichte die Polizei am Montagabend mehrere Notrufe. Ein Mann hatte sich dort vor Erwachsenen und einem Kind entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Eine Polizeistreife traf den Mann gegen 18:15 Uhr in der Anlage an und kontrollierte ihn. Da die Beamten den Eindruck hatten, dass der 33-Jährige alkoholisiert war, führten sie mit ihm einen entsprechenden Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,55 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem mutmaßlichen Täter eine Blutprobe entnommen. Der 33-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Exhibitionismus verantworten. |kfa

