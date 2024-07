POL-PPWP: Wer hat den Schlüssel auf dem Standstreifen verloren?

Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend kam es im Asternweg zu einer Körperverletzung. Wie bisher bekannt ist, gerieten Anwohner mit einer 37-Jährigen in Streit. Hierbei griff die Frau mehrere Kinder und Jugendliche an und packte einen 15-Jährigen am Hals. Dieser klagte im Anschluss über Schmerzen. Eine Polizeistreife kontrollierte die Angreiferin. Da die Beamten den Eindruck hatten, dass die Frau unter dem Einfluss ...

