POL-PDWIL: Daun: Unbekannte beschmieren Außenfassade des Laurentiusbades

Prüm (ots) - Am 28.02.2024 waren in der Bahnhofstraße in Prüm, im Bereich der Einkaufsmärkte, zwei männliche Spendensammler unterwegs. Die Personen sprachen mehrere Passanten an und versuchten unter Vorhalt einer Legende Spendengelder zu generieren. Auffällig dürften hierbei die mitgeführten Klemmbretter der Personen gewesen sein. Trotz unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, konnten die Personen durch die ...

