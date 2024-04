Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Moped und PKW: 16-Jähriger leicht verletzt

Bad Blankenburg (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Mopedfahrer und einem PKW ging am Freitagabend glimpflich aus. Ein 16-Jähriger fuhr mit seiner Simson gegen 19:30 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Bad Blankenburg in Richtung Stadtmitte entlang. An der Einmündung Obere Marktstraße rutschte er im Streckenverlauf mit dem Hinterrad weg und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einen VW, der von einem 31-Jährigen gefahren wurde. Der 16-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell