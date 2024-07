Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisste wohlauf angetroffen

Kaiserslautern (ots)

Die Suche nach einer 85-Jährigen endete am Mittwochmorgen glücklich. Die demenzkranke Frau wurde in einem Seniorenheim im östlichen Stadtgebiet vermisst. Einsatzkräfte suchten nach ihr und konnten die Frau nach mehr als einer Stunde in der Mannheimer Straße wohlauf antreffen. Eine Polizeistreife brachte die 85-Jährige zurück in das Wohnheim. |erf

