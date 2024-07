Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Paket aus Briefkasten geklaut

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben aus einem privaten Briefkasten in der Straße "An der Haarspott" ein Paket gestohlen. Die Täter machten sich in der Nacht zum Mittwoch an dem Postkasten zu schaffen. Mit der Warensendung machten sie sich auf und davon, weshalb die Polizei jetzt wegen des Diebstahls ermittelt. Die Beamten fragen: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

