POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Kaiserslautern (ots) - Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei rückten am späten Mittwochnachmittag in die Lauterstraße aus. Der Grund: Bei einem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte gegen 17:30 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem BMW von der Lauterstraße nach links in die Mühlstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 18-Jährigen, der gerade in Richtung Mainzer Straße unterwegs war. ...

mehr