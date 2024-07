Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung in der Mozartstraße in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie) Zwischen dem Abend des 03.07.2024, ca. 22:00 Uhr, und dem Morgen des 04.07.2024, ca.08:30 Uhr, kam es in der Mozartstraße in 31061 Alfeld (Leine) zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Hierbei wurden die Frontscheibenwischer eines grauen BMW 318d verbogen und der rechte Außenspiegel des Pkw derart umgeklappt, dass eine Rückführung in die normale Position nicht mehr möglich war. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld (Leine) unter der Telefonnummer: 05181/8073-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell