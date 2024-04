LPI-SLF: Manipuliertes Pedelec gestoppt

Sonneberg (ots) - Am 30.03.2024 um 12:55 Uhr kam es auf der Strecke zwischen Haselbach und Vorwerk zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei verlor der 40-jährige Porschefahrer in einer Linkskurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde der Pkw Porsche gegen einen am Straßenrand stehenden Baum geschleudert und erlitt Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde dabei verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ...

mehr