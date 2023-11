Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (11.11.2023) einen 20-Jährigen überfallen, der mit einem Bekannten zu Fuß unterwegs war. Der 20-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter wurden kurz nach 13.00 Uhr von einem unbekannten Radfahrer an der Augsburger Straße aufgehalten. Der Unbekannte hielt einen der Beiden am Arm fest und zückte ein Messer, woraufhin sich dieser mit einem Schlag ins Gesicht zur Wehr setzte und so den beiden die Flucht ermöglichte. Einer der beiden konnte jedoch von dem Radfahrer eingeholt werden. Er forderte unter Vorhalt des Messers Geld von dem 20-Jährigen, woraufhin dieser ihm 30 Euro aushändigte. Im Anschluss flüchtete der Radfahrer in unbekannte Richtung. Zu dem Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 30 - 35 Jahre alt und zirka 175 cm groß ist, eine normale Statur und einen Dreitagebart hat. Zur Tatzeit trug er eine graue Mütze, eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

