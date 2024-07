Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei rückten am späten Mittwochnachmittag in die Lauterstraße aus. Der Grund: Bei einem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte gegen 17:30 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem BMW von der Lauterstraße nach links in die Mühlstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 18-Jährigen, der gerade in Richtung Mainzer Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß mit dem VW Golf wurde die BMW-Fahrerin sowie der Beifahrer des Golfs verletzt. Rettungswagen brachten beide in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell