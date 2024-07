Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Dieses Sprichwort trifft wohl auf eine 36-Jährige aus Neustadt/W. zu, welche am 11.07.2024 um 04:45 Uhr in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. mit ihrem Fahrrad einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Dame fiel den Beamten zuvor auf, da sie eine längere Strecke mit ihrem Rad zurücklegte, ohne in die Pedale zu treten. Im Verlauf der Kontrolle konnte letztlich festgestellt werden, dass es sich bei dem Rad um ein E-Bike handelt, welches auch ohne Tretunterstützung fährt und daher ein Versicherungskennzeichen benötigte. Dieser Umstand war der Neustadterin nicht bewusst, weshalb diese sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten muss. Das E-Bike schob diese im Anschluss nach Hause.

