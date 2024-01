POL-SE: Elmshorn - Einbruch während die Geschädigten im Haus schlafen - Unbekannte entwenden Pkw - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Sonntag (21.01.2024) auf Montag (22.01.2024) ist in der Straße "An der Ost-West-Brücke" es zu einem Einbruch in ein Bäckereigeschäft direkt angrenzend zu einem Lebensmittelgeschäft gekommen, bei dem unbekannte Täter einen Tresor mit Bargeld entwendeten. Bereits zwei ...

mehr