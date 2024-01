Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bokholt-Hanredder - Kleintransporter mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagmittag (23.01.2024) führte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Elmshorn eine Verkehrskontrolle in der Straße "Offenau" bei einem weißen Ford Transit durch. Im Rahmen der Kontrolle wies das Fahrzeug erhebliche Mängel auf, so dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Um 12:13 Uhr fiel der Ford Transit während der Fahrt mit einer deutlichen Schieflage auf. Der erste Eindruck der kontrollierenden Beamten begründete den Verdacht, dass sich der Kastenwagen in einem verkehrsunsicheren Zustand befand und die Beamten ordneten eine sofortige technische Überprüfung an.

Der Prüfingenieur bestätigte den ersten Verdacht und war geschockt vom desolaten Zustand, so dass er das Fahrzeug mit sofortiger Wirkung vom Verkehr ausschloss. Unter anderem stellte der Prüfer diverse Durchrostungen an den Achsen sowie an den Quer- und Längsträgern fest, so dass an einigen Teilen keine Befestigungen mehr vorhanden waren. Zudem verlor der Motor eine erhebliche Menge Öl.

Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Da der Fahrzeughalter keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordneten die Einsatzkräfte in Absprache mit dem Kreis Pinneberg zusätzlich die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung an und stellten die Kennzeichenschilder sicher.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell