Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Nordende - Unbekannte brechen zwei Automaten auf und entwenden Zigaretten - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (22.01.2024) und am Dienstag (23.01.2024) ist in Klein Nordende jeweils ein Aufbruch von Zigarettenautomaten polizeilich bekannt geworden.

Im ersten Fall fiel einem Spaziergänger am gestrigen Tag gegen 09:00 Uhr morgens ein beschädigter Automat in der Straße "Am Park" auf.

In einem zweiten Fall stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Elmshorn am heutigen Morgen gegen 03:00 Uhr einen weiteren offenstehenden Automaten in der "Dorfstraße" fest.

An beiden Orten öffneten unbekannte Täter den jeweiligen Automaten gewaltsam und entnahmen Bargeld sowie Zigaretten in nicht bekannter Menge. Die jeweiligen Tatzeiträume können nicht genau eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn führt die gegenwärtigen Ermittlungen und prüft auch, ob es einen Tatzusammenhang zwischen den beiden Taten gibt.

Zeugenhinweise, die Aufschluss zu den Taten und zu den unbekannten Tätern geben können, werden unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell