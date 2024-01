POL-SE: Tornesch/ BAB 23 - BMW fährt in Mittelschutzplanke - Unfallfahrer lässt sein Fahrzeug auf Seitenstreifen zurück - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.01.2024-21.01.2024) ist es in der Straße Kaltenhof zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Der Geschädigte Fahrzeugbesitzer stellte seinen roten Pkw - Seat gegen 12.00 Uhr auf seinem Grundstück ab. Am Folgetag stellte er fest, dass ...

mehr