Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Verkehrsunfallflucht mit Hinweisen auf die vermutliche Verursacherin - Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits in der letzten Woche am Mittwoch (17.01.2024) ist es im "Ebenholzweg" beim dortigen Wendehammer zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei dem ein parkender VW Transporter am vorderen Radkasten beschädigt wurde.

Der Unfall geschah in einem Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr auch ein grüner Transporter der Marke Mercedes-Benz in den Wendehammer ein und entfernte sich kurze Zeit später wieder.

Am beschädigten VW Transporter waren nun frische, grüne Lackanhaftungen festzustellen, die einen Zusammenhang vermuten lassen.

Ein Kennzeichen zum Mercedes Benz ist nicht bekannt. Der Transporter war auf der Beifahrerseite mit einem auffallenden Aufkleber beklebt, der Obst (vermutlich einen Apfel) abbildete. Zudem konnte die Fahrerin mit einem Alter von ungefähr 70 bis 80 Jahren und einer vermutlich kleineren Körpergröße von ungefähr 160 cm beschrieben werden. Außerdem hatte sie kurze graue oder blonde Haare und trug eine Brille.

Die Polizei in Rellingen hat die Ermittlungen zu dem Strafverfahren aufgenommen. Wer kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen? Wer hat den Unfall beobachtet?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell