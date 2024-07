Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hausbesuch von angeblichem Gerichtsvollzieher

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, 04.07.2024, erschien ein bislang unbekannter Mann, welcher sich als Gerichtsvollzieher ausgab, an der Haustür eines Bad Dürkheimer Bürgers (Mitteiler). Der unbekannte Mann fragte einen anderen Anwohner hierbei nach dem aktuellen Aufenthaltsort des Mitteilers und verschwand anschließend wieder. Der Mitteiler nahm am darauffolgenden Tag (05.07.2024) mit mehreren Behörden (Verwaltungen, Gerichte) Kontakt auf. Hierbei wurde ihm jedoch immer mitgeteilt, dass man keinen Gerichtsvollzieher zu ihm gesandt habe. Am Dienstag, 09.07.2024, erschien der unbekannte Mann dann an der Wohnanschrift von einem Bekannten des Mitteilers und fragte hierbei erneut nach dessen Aufenthaltsort. Der unbekannte Mann wurde als ca. 1,90 Meter groß mit einer muskulösen Statur und dunklen Haare beschrieben. Weiterhin soll er eine Schutzweste mit der Aufschrift "Vollzieher" getragen haben.

Die Polizei Bad Dürkheim rät keine personenbezogenen Daten an Dritte herauszugeben.

