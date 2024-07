Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchte schwere Brandstiftung im Ortsbereich Haßloch

Haßloch (ots)

Am späten Abend des 09.07.2024 gegen 23:00 Uhr wurde an einem Eingangsbereich eines Wohnanwesens in der Neustadter Straße in 67454 Haßloch durch einen bisher unbekannten Täter Brandbeschleuniger verteilt und dieser anschließend in Brand gesetzt. Durch den Anwohner des betroffenen Anwesens konnte der Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Brandgeschehen wurde der Eingangsbereich, sowie die Haustür des Anwesens in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell