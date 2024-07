Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Anzeigen eingehandelt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat sich ein 58-jähriger Neustadter, welcher am 10.07.2024 um 21:00 Uhr bemerkte, dass auf seinem Privatparkplatz in der Industriestraße in 67433 Neustadt/W. ein ihm fremdes Fahrzeug geparkt war. Dieser Umstand veranlasste den Mann dazu, dass abgestellte Fahrzeug an dessen linker Seite zu zerkratzen und das Kennzeichen, sowie den Heckscheibenwischer von dem Fahrzeug zu reißen und an sich zu nehmen. Durch aufmerksame Zeugen wurde der Vorfall der hiesigen Dienststelle gemeldet. Nun kommt auf den 58-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Diebstahls, sowie der Sachbeschädigung an dem Fahrzeug zu.

