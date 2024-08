Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Ohne Fahrerlaubnis zu Tankstelle gefahren

Erheblich betrunken und ohne Besitz einer Fahrerlaubnis fuhr am Samstag gegen 15.56 Uhr ein 76-jähriger mit seinem Pkw zur Tankstelle in Abt-Hyller-Straße in Weingarten. Nach seiner Rückkehr an den Wohnort in der Andreas-Schreck-Straße wurde er von einer Streife des Verkehrsdienstes Ravensburg kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab umgerechnet über zwei Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der 76-jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Führerschein wurde ihm wegen eines gleichartigen Delikts bereits entzogen. Er muss mit einer weiteren Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Bad Waldsee

Unfall mit Anhänger

Am Samstag, gegen 17.05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Nissan-Fahrer mit seinem Pkw und einem Anhänger die B 30 von Bad Waldsee kommend in Richtung Gaisbeuren. Auf einer langen Geraden fing der Anhänger hinter dem Pkw plötzlich an zu schlingern und zu schwanken. Schließlich scherte der Anhänger gänzlich aus und landete auf der Motorhaube eines entgegenkommenden Audi. Anschließend drehte sich das gesamte Gespann um 180 Grad bis er zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Audi und eine Mitfahrerin im Nissan leicht verletzt, sie wurden mit dem Rettungsdienst in die OSK Ravensburg verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 60.000.- Euro. Zum Abtransport der Fahrzeuge wurden drei Abschleppdienste benötigt. Die B 30 musste zur Unfallaufnahme und bis zur endgültigen Bergung der Fahrzeuge bis gegen 19.52 Uhr voll gesperrt werden. Zeugen welche den Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

