Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ladendieb versprüht Pfefferspray

Eine verletzte Kundin, sowie ein verletzter Mitarbeiter sind die Bilanz eines Ladendiebstahls, der sich am Freitagabend in einem Supermarkt am Bahnhofsplatz in Friedrichshafen ereignet hat. Kurz nach 21:30 Uhr wurde ein bislang namentlich nicht bekannter Mann durch einen Mitarbeiter des Geschäfts beim Diebstahl von Zigaretten beobachtet. Als dieser vor dem Laden angesprochen und zur Herausgabe des Diebesgutes aufgefordert wurde, händigte der Täter die Zigaretten zwar bereitwillig aus, sprühte dem 18-jährigen Mitarbeiter hiernach jedoch unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete. Sowohl der Mitarbeiter, als auch eine zufällig durch die Pfefferspraywolke laufende 19-jährige Kundin, wurden durch das Spray leicht verletzt, konnten nach der Behandlung durch einen Rettungswagen jedoch vor Ort entlassen werden. Der Tatverdächtige, der zwischen 20 und 28 Jahren alt und zur Tatzeit u.a. mit einer dunklen Kappe bekleidet gewesen sein soll, konnte trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht angetroffen werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

