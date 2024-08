Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rucksack von Aussteller gestohlen

Ein dreister Dieb hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Karlstraße einen Rucksack gestohlen. Der Unbekannte fuhr mit einem schwarzen Fahrrad zu einem Geschäft in der Fußgängerzone und schnitt den an einem Aussteller im Außenbereich gesicherten Rucksack der Marke "Samsonite" mit einem Messer ab. Im Anschluss ergriff er die Flucht. Der Täter hatte Zeugenangaben zufolge einen südamerikanischen/mexikanisches Erscheinungsbild, einen sonnengebräunten Teint und schwarze, schulterlange Haare, die zu er zu einem Zopf zusammengebunden trug. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Friedrichshafen-Altstadt unter 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Weil er am Donnerstagabend gleich mehrfach im Bereich der Uferpromenade negativ in Erscheinung trat, ermittelt die Polizei gegen einen 38-Jährigen. Gegen 21.15 Uhr soll der Mann während eines laufenden Programms an der Musikmuschel mehrere Zuschauer durch seine Handlungen belästigt haben. Angaben mehrerer Personen zufolge soll sich der 38-Jährige in der Öffentlichkeit entblößt und sexuelle Handlungen an sich vollzogen haben. Weil er zuvor bereits für Ärger gesorgt und die Polizei auf den Plan gerufen hatte, konnten die Beamten den tatverdächtigen Exhibitionisten anhand der Personenbeschreibung rasch ermitteln. Da der 38-Jährige bei der vorläufigen Festnahme alkoholisiert war, obwohl ihm gerichtlich ein Alkohol- und Drogenverbot auferlegt worden war, und er die Beamten beleidigte, leiteten die Polizisten weitere strafrechtliche Ermittlungen ein. Die Nacht musste der Tatverdächtige in der Gewahrsamseinrichtung auf dem Polizeirevier verbringen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 22.15 Uhr und 22.30 Uhr bei einem Parkrempler auf dem Parkplatz des Bodenseecenters in der Meistershofener Straße angerichtet. Der Unbekannte war offenbar mit einem Mercedes-Kombi unterwegs und fuhr rückwärts gegen den Wagen, der im Bereich des dortigen Kinos abgestellt war. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, suchte der Unfallverursacher im Anschluss das Weite. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel .07541/701-0 entgegen.

Überlingen / Stockach

Ladung nicht gesichert

Die Weiterfahrt untersagt haben Polizeibeamte am Donnerstagmorgen einem Lastwagenfahrer, der seine Ladung ungenügend gesichert hatte. Der 60-Jährige war auf der Bundesstraße 31n unterwegs, geriet den Angaben eines Zeugen zufolge zunächst in den Grünstreifen und lenkte gegen, wobei mehrere Spanngurte auf die Straße fielen. Polizisten konnten den Mann in der Haltebucht "Biblis" kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass die mit Maschinenteilen beladenen Paletten auf der Ladefläche komplett ungesichert und offenbar bei dem Lenkmanöver verrutscht waren. Am Rad sowie der Seitenwand entstand erheblicher Sachschaden, sodass der Sattelzug nicht mehr fahrbereit war. Erst nach dem Umladen auf einen Ersatz-Laster konnte die Fahrt am späten Nachmittag fortgesetzt werden. Den 60-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der mangelnden Ladungssicherung.

Uhldingen-Mühlhofen

Pkw verliert Anhänger während der Fahrt

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 31. Ein 57 Jahre alter Fahrer war mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann von Überlingen in Richtung Meersburg unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes "Wölfle" löste sich die bereits stark verrostete Anhängerkupplung von der Karosserie des Audi. Der Anhänger rollte unkontrolliert über die Fahrbahn und kam in einer Betonschutzwand zum Stehen. Zu einer konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es nicht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der 57-jährige Fahrzeugverantwortliche muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

