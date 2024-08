Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mittelungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeugbrand auf der B32

Am Donnerstag kam es gegen 21.45 Uhr auf der B32 in Fahrtrichtung Laiz zu einem Fahrzeugbrand. Augenscheinlich aufgrund eines technischen Defekts brach der Brand im Motorraum aus, welcher durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Weil der Seat nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Krauchenwies

K8267 kurzfristig voll gesperrt

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Vollsperrung kam es am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der K8267. Ein 24-jähriger VW-Fahrer wollte nach links in eine Einmündung abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Opel eines vorfahrtsberechtigten, 67-jährigen Fahrers. Infolge dessen kam es zu einer Kollision. Beide Fahrzeuge erlitten hierbei einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten schließlich abgeschleppt werden. Verletzt wurden die beiden Fahrer bei dem Unfall nach derzeitigem Stand glücklicherweise nicht.

Bad Saulgau

Zechbetrug in Gaststätte

Mit einer Strafanzeige wegen Betrugs muss ein 67-Jähriger rechnen. Der Mann hatte sich am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in eine Gaststätte begeben und dort eine Mahlzeit bestellt. Als eine Kellnerin wenig später abkassieren wollte, gab der 67-Jährige an, kein Geld dabei zu haben. Weiterhin habe er laut einer Zeugin auf seinen Stuhl und den Boden des Außenbereichs uriniert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 1,9 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verließ der 67-Jährige freiwillig die Gaststätte.

Herbertingen

Autoscheibe eingeschlagen

Ein unbekannter Vandale hat am Mittwoch die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf einem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße. Durch die eingeschlagene Scheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Personen, die insbesondere in der Zeit zwischen 8 Uhr und 21 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Anhänger weist in Verkehrskontrolle erhebliche Mängel auf

Einen Anhänger haben Polizeibeamte am Donnerstag gegen 12.45 Uhr auf der Franz-Xaver-Heilig-Straße aus dem Verkehr gezogen. Dieser hatte bei einer ersten Inaugenscheinnahme erhebliche Mängel gezeigt, woraufhin die Beamten eine eingehendere Überprüfung durchführten. Nach der anschließenden Vorführung bei einer Prüfstelle wurde festgestellt, dass bei dem Anhänger keine Bremswirkung mehr vorhanden war. Unter anderem stellte die Prüfstelle sieben erhebliche und drei gefährliche Mängel fest. Die weitere Nutzung des Anhängers wurde dem 45-jährigen Fahrer daraufhin von den Polizeibeamten untersagt, außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell