Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrräder entwendet

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (18.06.2024), im Zeitraum von 16.00 bis 18.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein beiges Canyon Gravelbike. Das Fahrrad war am Fahrradabstellplatz am Kuhsee abgesperrt. Es entstand ein Beuteschaden von rund 1.600 Euro.

Hochzoll - Im Zeitraum von Montag (17.06.2024), 20.00 Uhr bis Dienstag (18.06.2024), 08.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad der Marke Pegasus vor einem Einfamilienhaus in der Alatseestraße. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell