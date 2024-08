Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Einbrecher in der Hauptstraße am Werk

Althausen / Landkreis Ravensburg (ots)

Einbrecher haben es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf drei Geschäfte in der Hauptstraße abgesehen. Während die Unbekannten mit einem Einbruchsversuch in eine Bäckerei noch scheiterten, konnten sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Metzgerei und einem Feinkostladen verschaffen. Anschließend durchsuchten sie jeweils die Räumlichkeiten und flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen mit wenigen hundert Euro Bargeld. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich einer ersten Schätzung zufolge auf mehrere hundert bis tausend Euro belaufen. Anwohner und Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07584 92170 an den Polizeiposten Altshausen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell