BPOLI-KA: Evakuierung der S-Bahn aufgrund eines Oberleitungsschaden

Karlsruhe/Mannheim (ots) - Ein 36-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger griff Polizeibeamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe und Mannheim im Zeitraum von Freitagmittag (05.07.2024) bis Samstagmorgen (06.07.2024) in drei Fällen an, u.a. unter Hinzunahme einer Cuttermesserklinge. Der erste Sachverhalt ereignete sich am Freitagnachmittag (05.07.2024) am ...

mehr