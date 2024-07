Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 36-Jähriger greift Polizeibeamte innerhalb von 18 Stunden drei Mal an

Karlsruhe/Mannheim (ots)

Ein 36-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger griff Polizeibeamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe und Mannheim im Zeitraum von Freitagmittag (05.07.2024) bis Samstagmorgen (06.07.2024) in drei Fällen an, u.a. unter Hinzunahme einer Cuttermesserklinge.

Der erste Sachverhalt ereignete sich am Freitagnachmittag (05.07.2024) am Hauptbahnhof Karlsruhe. Der bereits polizeibekannte Mann sprach hierbei einen 8-jährigen Jungen einer Schülergruppe an und fasste ihm an die Schulter. Hinzugerufene Beamte der Bundespolizei verletzte der 36-Jährige im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen. Hierbei biss er einen Beamten in die Hand und drei weitere erlitten Schürfwunden (siehe hierzu Pressemitteilung vom 05.07.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5817297).

In der Nacht auf Samstag (06.07.2024) kam es am Karlsruher Hauptbahnhof, nach vorangegangener Leistungserschleichung des 36-jährigen Mannes im Zug, erneut zu einem tätlichen Angriff auf Bundespolizisten sowie Widerstandshandlungen gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der 36-jährige Tatverdächtige nutzte gegen 01:50 Uhr den NJ 402 ohne gültigen Fahrausweis. Auf die mehrmalige Aufforderung der alarmierten Bundespolizisten, den Zug zu verlassen, reagierte der Mann nicht. Stattdessen drohte er den Beamten mit der Beendigung derer Leben. Im weiteren Verlauf verbrachten die Polizeibeamten den Mann unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt aus dem Zug. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und stieß mehrfach hinterrücks mit der Klinge eines Cuttermessers in Richtung der Beamten. Dadurch wurde ein Bundespolizist im Bereich des Kopfes, am Arm und an der Hand leicht verletzt. Eine weitere Bundespolizistin erlitt leichte Schnittverletzungen am Bein. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der Angriff gestoppt, der Tatverdächtige gefesselt und vorläufig festgenommen werden. Beide Einsatzkräfte konnten ihren Dienst nicht fortsetzen und begaben sich in ärztliche Behandlung.

Nachdem der 36-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, fiel er am Samstagmorgen (06.07.2024) erneut in einem Zug von Karlsruhe nach Mannheim ohne gültigen Fahrschein auf. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Kontrolle griff der 36-Jährige erneut unvermittelt einen Bundespolizisten an, in dem er ihn an dem Arm packte. Der Tatverdächtige wurde daraufhin unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht, gefesselt und vorläufig festgenommen. Eine Bodycam zeichnete den gesamten Sachverhalt auf.

Nach einer Untersuchung in einer Spezialklinik wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß entlassen.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Leistungserschleichung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell