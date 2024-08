Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

Einen alkoholisierten Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Mittwochabend bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich Bad Wurzach gestoppt. Der 49-Jährige pustete bei einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest 0,5 Promille, sodass auf ihn nun ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot zukommen. Seinen Wagen musste er stehen lassen. Zudem musste der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, noch vor Ort einen dreistelligen Euro-Betrag zur Sicherung des Verfahrens hinterlegen.

Aitrach

Vorfahrt missachtet - Unfall

Einen Verkehrsunfall mit rund 9.000 Euro Sachschaden und einem Leichtverletzten hat das Polizeirevier Leutkirch am Mittwochabend gegen 17 Uhr in der Hauptstraße aufgenommen. Ein 54-jähriger VW-Fahrer übersah beim Linksabbiegen von der Neue-Welte-Straße auf die Hauptstraße einen Mercedes-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Nach der Kollision im Einmündungsbereich klagte der 49 Jahre alte Fahrer des Mercedes über Schmerzen, nach einer Untersuchung durch einen Rettungsdienst konnte er jedoch bereits vor Ort wieder entlassen werden. Beide Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme wieder fortsetzen.

Bad Wurzach

Polizei ermittelt nach Pkw Diebstahl - Hinweise werden erbeten

Nach dem Diebstahl eines Pkw von dem Gelände eines Automobilhandels hat der Polizeiposten Bad Wurzach Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden. Unbekannte machten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände in der Zeppelinstraße an einem schwarzen Renault Trafic zu schaffen und stahlen das verschlossene Fahrzeug auf noch unbekannte Weise. Im näheren Umfeld wurden zudem an einem anderen Wagen die Kennzeichen gestohlen. Es ist anzunehmen, dass die Tat im Zusammenhang mit dem Pkw-Diebstahl steht. Der Wert des Renault wird auf über 20.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Damenrad gestohlen - Polizei sucht Geschädigte und bittet um Hinweise

Zeugen haben am Mittwochabend kurz nach 23 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie dieser am Gespinstmarkt offensichtlich versuchte, ein schwarzes Damenrad zu stehlen und sich anschließend, als er dort scheiterte, an einem helleren Damenrad mit Korb am Lenker zu schaffen machte. Der Unbekannte stahl das hellere Rad, wobei er von den Zeugen noch bis zur Bachstraße verfolgt werden konnte. Anschließend verliert sich die Spur des Mannes, der etwa 175cm groß gewesen sein soll und als dunkelhäutig mit kleinem Bierbauch und weißem T-Shirt beschrieben wird. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen. Zudem bitten die Ermittler den oder die Eigentümerin des wohl gestohlenen Rads, sich zu melden.

Kißlegg

Unfallflucht

Vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtüre hat zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen ein Unbekannter auf dem Park and Ride Parkplatz bei Dettishofen einen geparkten Opel beschädigt und dort einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterlassen. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Polizeiposten Vogt hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und nimmt Hinweise von Personen, die den Verursacher möglicherweise beobachtet haben, unter Tel. 07529/971560 entgegen.

Bad Waldsee

Mehrere tausend Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Auf rund 11.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Auffahrunfall am Mittwoch kurz nach 15.30 Uhr auf der L 300 zwischen Bad Waldsee und Haisterkirch entstanden ist. Ein 67-Jähriger hatte offensichtlich zu spät bemerkt, dass eine Vorrausfahrende verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr mit seinem VW auf ihren BMW auf. Der 67-Jährige wurde vor Ort kurzzeitig von einem Rettungsdienst behandelt. Beide Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrt nach der polizeilichen Unfallaufnahme fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell