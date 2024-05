POL-WES: Moers - Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts werden Opfer eines Räuberischen Diebstahls

Kamp-Lintfort (ots) - Am Sonntagabend, um kurz vor 20 Uhr, gerieten zwei Kinder (11 und 13 Jahre) mit einem Jugendlichen am Fahrgeschäft Playball an der Moerser Straße in einen Streit. Im Rahmen der Streitigkeiten gab der bislang unbekannte Jugendliche dem 13-jährigen Duisburger einen Kopfstoß. Der 13-Jährige erlitt leichte Verletzungen und konnte an den ...

