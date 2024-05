POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Steinewerfern auf die Autobahn

Wesel (ots) - Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, erlitt eine 37- jährige Frau aus Wesel leichte Verletzungen, als sie von einem rückwärts ausparkenden Pkw mit ihrem Fahrrad an der Halterner Straße erfasst wurde. Die 37- Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Halterner Straße in Richtung Friedenstraße als von einem Parkplatz in Höhe eines Lebensmittelgeschäfts ...

