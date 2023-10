Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Ramsbach - Drei Verdächtige nach Einbruch kontrolliert - Nachtragsmeldung: Einbrüche geklärt

Oppenau (ots)

Die jüngst in Oppenau verübten Einbrüche dürften vor der Aufklärung stehen. Der Verdacht gegen die drei nach einem Einbruch in einen Kindergarten in der Schulstraße von Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkich kontrollierten Personen hat sich erhärtet. Die beharrlichen Ermittlungen der Beamten der Polizeiposten Oppenau und Oberkirch sowie die professionelle Spurensicherungsarbeit der Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Offenburg haben dazu geführt, dass sich die drei Tatverdächtigen im Alter von 16 bis 22 Jahren nun der Justiz stellen müssen. Der 16-Jährige des Trios befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt, nachdem gegen ihn bei einer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg erfolgten Richtervorführung am Sonntag vor einer Woche (15. Oktober) Haftbefehl erlassen wurde. Den drei jungen Männern werden insgesamt fünf Einbrüche zur Last gelegt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürften der Einbruch in den Kindergarten in der Schulstraße, die Einbrüche im Dreikönigweg sowie der Einbruch in die Gärtnerei im Moosweg auf das Konto der Tatverdächtigen gehen. Ob das Eindringen in einen Betrieb in der Poststraße ebenfalls der dreiköpfigen Gruppe anzulasten ist, muss noch geprüft werden. Bei allen drei Personen konnten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg Beschlüsse zur Wohnungsdurchsuchung erwirkt werden, bei denen entsprechende Beweismittel sichergestellt werden konnten. Das Diebesgut ist bis dato allerdings noch nicht wiederaufgetaucht. Der bei den Einbrüchen angerichtete Sachschaden dürfte nach derzeitigen Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich anzusiedeln sein. Am kommenden Sonntag (29. Oktober 2023) ist der Tag des Einbruchsschutzes. Die Verfolgung und Verhinderung von Einbrüchen hat bei der Polizei eine hohe Priorität. Zur Einbruchsbekämpfung und um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken sind daher neben Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg derzeit auch Unterstützungseinsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz eingebunden, die verstärkt offene Kontrollen durchführen. In diesem Zusammenhang bietet die Polizei auf Wunsch auch an, zu Interessierten nach Hause oder in Unternehmen zu kommen, um dort kostenlose Beratungen zum Einbruchsschutz zu ermöglichen. Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen können Sie sich gerne bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Offenburg unter der Nummer 0781 21-4514 oder 07222 761-405 melden, oder eine Mail an offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de schicken.

Generell lassen sich auch schon jetzt einige Hinweise und Tipps zusammenfassen:

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter der Notrufnummer "110"

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus!

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

- Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

