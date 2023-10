POL-OG: Offenburg, A5 - Auffahrunfall

Offenburg (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden kam es zu einem Verkehrsunfall in der Philipp-Reis-Straße in Offenburg. Ein 26-jähriger Passat-Fahrer befuhr gegen 1 Uhr die Okenstraße und wollte nach links auf die Philipp-Reis-Straße abbiegen, als er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und zuerst gegen ein Verkehrsschild und im Anschluss gegen eine Mauer prallte. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte ...

