POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Hausach (ots) - Ein unzureichend gesicherter Sattelzugauflieger ist am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße zwischen Haslach und Hausach liegengeblieben und sorgt nun für ein Verkehrschaos. Die Bundesstraße ist seit etwa 14 Uhr in beide Richtungen gesperrt, was mittlerweile zu einer Staubildung in beide Richtungen geführt hat. Derzeit ist noch nicht absehbar, wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann; ...

