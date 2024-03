Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Hohe Geldstrafen von über 7.000 Euro: Einer zahlt; Eine muss in Haft

Frankfurt/Main (ots)

Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen sorgten am Wochenende dafür, dass zwei Haftbefehle vollstreckt wurden. Vergangenen Freitag beabsichtigte ein 39-jähriger Deutscher nach Istanbul/Türkei auszureisen. Bei der Ausreisekontrolle stellten Beamte der Bundespolizei einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe fest. Diese verurteilte den Deutschen wegen Urkundenfälschung im Februar 2022 zu einer Geldstrafe von insgesamt 7.281 Euro. Sein Stiefvater half aus und beglich die Summe, sodass der Mann die Haft umgehen und in die Türkei ausreisen konnte.

Eine Diebin konnte ihre hohe Geldstrafe nicht begleichen. Die aus Doha/Katar reisende Deutsche wurde im Juli 2022 wegen Diebstahl von der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz zu einer Geldstrafe von 7.500 Euro verurteilt. Sie konnte nicht zahlen und wurde am Samstag von Beamten der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell