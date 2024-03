Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Fünf Festnahmen an einem Tag - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehle am Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots)

Am Mittwoch nahmen Bundespolizisten gleich fünf mittels Haftbefehl gesuchte Personen am Flughafen Frankfurt am Main fest. So sorgten die Beamten dafür, dass ausstehende Geldstrafen gezahlt und offene Haftstrafen angetreten wurden.

Am teuersten wurde es für einen 28-Jährigen Deutschen, dessen Haftbefehl eine Geldstrafe von 13.500EUR zum Inhalt hatte. Der Mann hatte sich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig gemacht und wurde deswegen durch das Amtsgericht Wiesbaden im März 2023 zu 225 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt. Zu seinem Glück entrichtete ein Bekannter für ihn den Betrag, denn er selbst konnte das Geld vor Ort nicht aufbringen. Ohne diese Hilfe, hätte der Verurteilte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 225 Tagen antreten müssen.

Neben dem Deutschen machte außerdem ein 42-jähriger Niederländer auf sich aufmerksam. Denn die Reise des Mannes endete aufgrund der unerlaubten Einfuhr von Khat in der Justizvollzugsanstalt. Das Amtsgericht Frankfurt verurteilte ihn im Februar 2021 zu einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen. Dieser hätte er durch Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro entgehen können, was dem Mann jedoch nicht möglich war.

Drei weitere Personen entgingen der Haft. Ein Mann zahlte dazu seine Geldstrafe in Höhe von 1600 Euro. Auch er war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Zwei weitere Männer zahlten ihre offenen Bußgelder und vermieden so die angeordnete Erzwingungshaft

