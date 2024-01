LPI-SHL: Gartenhütte aufgebrochen

Bad Salzungen (ots) - Ein 39-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr Montagnachmittag den Gehweg in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen aus Richtung der Bundesstraße 62. An einer Einmündung fuhr er unvermittelt auf die Straße und prallte seitlich gegen den VW einer 34-jährigen Frau, die an dieser Einmündung verkehrsbedingt hielt. Der Radler stürzte und verletzte sich schwer. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und dass an ...

mehr