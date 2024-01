LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Veilsdorf (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag in der Zeit um Mitternacht drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma in der Gewerbestraße in Veilsdorf ein. Sie öffneten ein Tor sowie Türen und lösten dadurch vermutlich den Alarm aus. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben ...

